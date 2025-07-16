Три ребенка умерли, выпав из окон в Башкирии

В Башкирии с начала года зарегистрировано уже 23 случая падения детей из окон, в результате которых трое несовершеннолетних погибли и 20 получили травмы различной степени тяжести. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
Специалисты напоминают, что дети особенно уязвимы перед открытыми окнами из-за своей природной любознательности. Чтобы предотвратить трагедии, родителям рекомендуют убирать от окон мебель, которая может помочь ребенку забраться на подоконник, не разрешать детям играть на подоконниках и выходить одним на балкон.
Особое внимание уделяется вопросу проветривания помещений — нельзя оставлять детей без присмотра при открытых окнах, а также стоит установить специальные запорные устройства. ГК ЧС предупреждает, что москитная сетка не является защитой — она не выдерживает веса ребенка.
Спасатели призывают родителей не оставлять маленьких детей без присмотра ни на минуту, чтобы избежать трагических последствий.
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