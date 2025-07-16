Три ребенка умерли, выпав из окон в Башкирии

Специалисты напоминают, что дети особенно уязвимы перед открытыми окнами из-за своей природной любознательности. Чтобы предотвратить трагедии, родителям рекомендуют убирать от окон мебель, которая может помочь ребенку забраться на подоконник, не разрешать детям играть на подоконниках и выходить одним на балкон.