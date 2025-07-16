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Случай бешенства у собаки выявили в Костанайской области

Введены ветеринарные ограничения.

В посёлке Сарыколь Костанайской области зафиксирован случай бешенства у домашней собаки, передает BAQ.KZ. Диагноз был подтверждён на частном подворье, расположенном по улице Привокзальная. Власти незамедлительно отреагировали: с 9 июля 2025 года на территории введены ограничительные ветеринарные мероприятия.

Решение принято на основании представления главного ветеринарно-санитарного инспектора Сарыкольского района и в соответствии с действующим законодательством — Законом «О ветеринарии» и Законом «О местном государственном управлении и самоуправлении». Меры направлены на локализацию очага и предотвращение дальнейшего распространения опасного заболевания.

На территории заражения начаты ветеринарно-санитарные мероприятия: вакцинация животных, наблюдение за контактными особями и усиленный контроль над перемещением домашних питомцев. Местным жителям рекомендовано соблюдать осторожность и ограничить контакт с животными, особенно бродячими.

Бешенство остаётся одной из самых опасных зоонозных инфекций, передающихся человеку. Вспышка даже одного случая требует немедленного реагирования. Ветеринарные службы напоминают: своевременная вакцинация домашних животных — ключ к защите как людей, так и животных от смертельно опасной болезни.