Случай бешенства у собаки выявили в Костанайской области

Бешенство остаётся одной из самых опасных зоонозных инфекций, передающихся человеку. Вспышка даже одного случая требует немедленного реагирования. Ветеринарные службы напоминают: своевременная вакцинация домашних животных — ключ к защите как людей, так и животных от смертельно опасной болезни.