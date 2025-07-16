Драгоценные слитки на 47 млн рублей хотели вывезти в КНР в крыше автобуса

Таможенники Читы обнаружили тайник в крыше автобуса, направляющегося в Китай. Под багажником болтами была прикручена прямоугольная балка. Вскрыв ее инспекторы вытащили 15 металлических слитков стоимостью более 47 миллионов рублей. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе в Федеральной таможенной службы России.
Экспертиза установила, что 13 слитков изготовлены кустарным способом из сплава драгоценных металлов: золота массой 5,6 кг и серебра массой более 1 кг, а 2 — из сплава на основе меди и цинка.
Стоимость слитков — более 47 млн руб. Федеральная таможенная служба РФ.
Водитель утверждал, что не знает, откуда взялись тайник и слитки, онако его все же задержали. Заведено уголовное дело по ч.1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов). Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы или штраф до 1 миллиона рублей.
Груз находился в тайнике. Федеральная таможенная служба РФ.
Напомним, в Иркутске двое бойцов СВО спасли девочку примерно 13-ти лет, которая случайно выпала с балкона шестого этажа. Илья и Максим рассказали КП-Иркутск подробности происшествия.