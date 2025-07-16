Драгоценные слитки на 47 млн рублей хотели вывезти в КНР в крыше автобуса

Таможенники Читы обнаружили тайник в крыше автобуса, направляющегося в Китай. Под багажником болтами была прикручена прямоугольная балка. Вскрыв ее инспекторы вытащили 15 металлических слитков стоимостью более 47 миллионов рублей. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе в Федеральной таможенной службы России.