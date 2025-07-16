Пострадавшим при взрыве дома под Новосибирском предоставят временное жилье

Руководитель МАУ «Новости Новосибирского района» Галина Березина отметила, что на месте ЧП, в Доме культуры организовали пункт временного размещения жильцов, чей дом пострадал во время взрыва. Вскоре им также выделят временное жилье. Затем комиссия решит вопрос о дальнейшей судьбе дома после обследования.