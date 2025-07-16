Пострадавшим при взрыве дома под Новосибирском предоставят временное жилье

Жильцам дома № 11 в поселке Красный власти предоставят временное жилье. Об этом сообщает портал Сиб.фм.
Руководитель МАУ «Новости Новосибирского района» Галина Березина отметила, что на месте ЧП, в Доме культуры организовали пункт временного размещения жильцов, чей дом пострадал во время взрыва. Вскоре им также выделят временное жилье. Затем комиссия решит вопрос о дальнейшей судьбе дома после обследования.
Сейчас известно, что под завалами находится один погибший мужчина. Ранее врачи госпитализировали пострадавшую женщину.
Напомним, взрыв произошел в жилом доме в поселке Красный Яр 16 июля. Очевидцы отмечают, что в квартире, где произошел взрыв, выпивали мужчины, включили газ, оставили и ушли.