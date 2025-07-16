Драка со стрельбой произошла в детском лагере на Ольхоне

Ссора между сотрудниками в детском лагере на острове Ольхон в Иркутской области закончилась стрельбой. Об этом сообщает телеграм-канал Babr Mash.
Ссора началась при обсуждении программы лагеря. Руководитель фирмы «Статус-Байкал», отвечающей за мероприятия, не допустил одну из вожатых к обсуждению из-за ее недавнего приезда. Вожатая пожаловалась мужу.
Муж вожатой прибыл в лагерь, ворвался в палатку, где шла подготовка к прощальному концерту, и начал избивать руководителя. Как рассказали очевидцы, пострадавший потерял сознание.
В ответ на это муж директора лагеря Татьяны Токаревой применил травматический пистолет. Сначала он сделал предупредительный выстрел в воздух, а затем выстрелил в ноги и ягодицы нападавшему.
По словам директора, во время инцидента детей рядом не было, а присутствовали только вожатые. Они оперативно оповестили школьников, призвав их не покидать палатки. После конфликта несколько семей забрали своих детей досрочно, не дожидаясь окончания смены.
Агрессивный супруг вожатой был задержан, когда он пытался уехать в Иркутск.