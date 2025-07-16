В Петербурге задержали хирурга, похитившего 600 тысяч рублей у 88-летней

В Северной столице уголовный розыск задержал врача-хирурга по подозрению в работе на телефонных мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Выяснилось, что 15 июля в полицию Кировского района города обратилась 88-летняя жительница дома на Дачном проспекте. Пенсионерка рассказала, что днем ей позвонил неизвестный и сообщил, что ее деньги находятся в опасности.
Злоумышленник убедил пенсионерку передать 600 тысяч курьеру, чтобы перевести их на «безопасный» счет. По факту случившегося завели уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).
Похищенные средства изъяты. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.