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В Петербурге задержали хирурга, похитившего 600 тысяч рублей у 88-летней

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В Северной столице уголовный розыск задержал врача-хирурга по подозрению в работе на телефонных мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Выяснилось, что 15 июля в полицию Кировского района города обратилась 88-летняя жительница дома на Дачном проспекте. Пенсионерка рассказала, что днем ей позвонил неизвестный и сообщил, что ее деньги находятся в опасности.

Злоумышленник убедил пенсионерку передать 600 тысяч курьеру, чтобы перевести их на «безопасный» счет. По факту случившегося завели уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Похищенные средства изъяты. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.