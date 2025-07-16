В Красноярске завели уголовное дело после провала грунта у дома на Бограда

16 июля в Красноярске сотрудники Следственного комитета завели уголовное дело о халатности из-за обвалившегося грунта у пятиэтажного дома на улице Бограда, 114. Как пишет «Проспект Мира», зданием заинтересовались в центральном аппарате ведомства после публикаций в телеграм-каналах и СМИ.
Напомним, утром 2 июля у первого подъезда здания провалился асфальт с грунтом. В результате фундамент и несущая стена здания просели на один метр.
Уже 11 июля эксперты приступили к геофизическому исследованию грунта с помощью специального оборудования — георадара.
По словам одной из жительниц, еще в 1971 году в конструкции дома появилась трещина, которая со временем лишь увеличивалась.
— В телеграм-канале сообщается, что дом находится в непригодном состоянии: фундамент разрушается, на отмостке образовались глубокие трещины, подвал затапливается грунтовыми водами, — добавили в СК.
При этом обращения горожан в профильные структуры результатов не принесли. Известно, что здание, построенное в 1960 году, не числилось в списке аварийных.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу.