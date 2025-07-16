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Семь человек погибли в лобовом ДТП в Новосибирской области

В Новосибирской области, лобовое столкновение двух легковых автомобилей унесло жизни семи человек. Один пострадал и был доставлен в больницу.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Семь человек погибли и один пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия в Краснозерском районе Новосибирской области. Об этом сообщают ГУВД региона и прокуратура Новосибирской области.

По предварительной информации, лобовое столкновение двух легковых автомобилей произошло на 291-м километре федеральной автодороги К-17Р.

В результате аварии семь человек получили травмы, несовместимые с жизнью. Еще один пострадавший доставлен в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливая все детали произошедшего. Прокурор Краснозерского района выехал на место ДТП для координации действий правоохранительных органов, а ход расследования взят на контроль прокуратурой.