Из-за жары и гроз обострилась ситуация с лесными пожарами в Иркутской области

Из-за гроз на севере Иркутской области обострилась ситуация с лесными пожарами. По состоянию на 15.00 сегодня, 16 июля, в Катангском районе зарегистрированы четыре новых очага огня общей площадью 263 га. Утром удалось ликвидировать еще три пожара на 46 га, возникшие накануне. Сложная обстановка сохраняется в районе села Ербогачён. Для координации борьбы с огнем туда прибыл министр лесного комплекса региона Павел Васильевич Кирдяпкин, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) губернатора региона Игоря Кобзева.
Для усиления группировки на место направлены 160 дополнительных авиапожарных и сотрудников лесных служб Иркутской области. В тушении участвуют два вертолета Ми-8, третий направлен дополнительно. Также задействован самолет-зондировщик Ан-26 «Циклон», способный вызывать искусственные осадки.
Всего в лесном фонде области сейчас действует 10 пожаров на площади 650 гектаров. Четыре из них локализованы на площади 197 гектаров.
«Главное, что хотел бы подчеркнуть — угрозы населенным пунктам нет, ситуация находится под контролем», — отметил Игорь Кобзев.
Ранее ИА IrkutskMedia писало, что с 12 июля в Нижнеудинском районе Иркутской области введён режим чрезвычайной ситуации. Причина — лесные пожары и неблагоприятные погодные условия.