Из-за жары и гроз обострилась ситуация с лесными пожарами в Иркутской области

Из-за гроз на севере Иркутской области обострилась ситуация с лесными пожарами. По состоянию на 15.00 сегодня, 16 июля, в Катангском районе зарегистрированы четыре новых очага огня общей площадью 263 га. Утром удалось ликвидировать еще три пожара на 46 га, возникшие накануне. Сложная обстановка сохраняется в районе села Ербогачён. Для координации борьбы с огнем туда прибыл министр лесного комплекса региона Павел Васильевич Кирдяпкин, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) губернатора региона Игоря Кобзева.