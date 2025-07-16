«Нанес несколько ударов молотком, а медали ветерана Великой Отечественной войны выбросил в водоем». МВД Беларуси раскрыло подробности жестокого убийства 84-летнего пенсионера, случившееся 18 лет назад

В сообщении говорится, что в январе 2007 года в одной из деревень, расположенных в Пуховичском районе, родственники обнаружили 84-летнего пенсионера с множественными телесными повреждениями. Сказано, что он умер в больнице, не приходя в сознание. Удалось установить, что злоумышленник ночью проник в дом пенсионера через окно, украв деньги и боевые награды ветерана Великой Отечественной войны.