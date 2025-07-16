«Нанес несколько ударов молотком, а медали ветерана Великой Отечественной войны выбросил в водоем». МВД Беларуси раскрыло подробности жестокого убийства 84-летнего пенсионера, случившееся 18 лет назад

МВД Беларуси раскрыло детали жестокого убийства ветерана, случившееся 18 лет назад. Подробности привели в пресс-службе Министерства внутренних дел.
В сообщении говорится, что в январе 2007 года в одной из деревень, расположенных в Пуховичском районе, родственники обнаружили 84-летнего пенсионера с множественными телесными повреждениями. Сказано, что он умер в больнице, не приходя в сознание. Удалось установить, что злоумышленник ночью проник в дом пенсионера через окно, украв деньги и боевые награды ветерана Великой Отечественной войны.
В МВД отметили, что на первоначальном этапе установить личность преступника не удалось, но кропотливая работа сотрудников милиции дала результат. Отмечается, что в момент проверки были получены доказательства причастности к убийству 36-летнего ранее судимого жителя Пуховичского района.
«Мужчина признался, что нанес потерпевшему несколько ударов молотком по голове, деньги жертвы потратил на личные нужды, а медали выбросил в водоем», — сказано в сообщении.
В ведомстве заявили: в результате поисков с привлечением бойцов специального подразделения по борьбе с терроризмом «Алмаз», удалось найти неопровержимую улику, которая изобличает фигуранта. Речь идет про принадлежавший жертве номерной орден Отечественной войны II степени.
«Подозреваемый арестован, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — подчеркнули в МВД.
Тем временем минское метро останавливалось из-за инцидента с пассажиром на станции «Восток».
Ранее СК сообщил, что автобус с 51 пассажиром «Минск-Вильнюс» съехал в кювет в Воложинском районе.
Кроме того, милиция раскрыла схему с фальшивыми долларами в обменниках Минска.