Омич заплатил 219 тысяч рублей за копию дизайнерского дивана

В Омске 51-летнего бизнесмена обязали выплатить компенсацию за незаконное использование чужого дизайна мебели. Мужчина производил и продавал диваны, полностью повторяющие модель известного итальянского дизайнера Ларато Доменико.
Иск против предпринимателя подало ООО «Стиль мебель», которые являются правообладателем дизайна дивана «RIM / RIM с оттоманкой». Модель была создана на предприятии в 2018 году. Экспертиза подтвердила полное сходство изделий: форма подлокотников, количество и размеры подушек, цветовая гамма и декоративные элементы оказались идентичными оригиналу.
Арбитражный суд обязал омского бизнесмена прекратить нарушение авторских прав и выплатить компенсацию в размере 219 тысяч рублей, включая госпошлину. После передачи материалов судебным приставам были введены ограничения на совершение сделок с недвижимостью и транспортными средствами, а также арестованы банковские счета должника.
В результате предприниматель удалил объявления о продаже копий дивана, прекратил их производство и погасил задолженность в полном объеме. Авторские права компании восстановлены, решение суда исполнено.