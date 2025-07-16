Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омич заплатил 219 тысяч рублей за копию дизайнерского дивана

51-летний омич оштрафован за нарушение авторских прав.

Источник: Комсомольская правда

В Омске 51-летнего бизнесмена обязали выплатить компенсацию за незаконное использование чужого дизайна мебели. Мужчина производил и продавал диваны, полностью повторяющие модель известного итальянского дизайнера Ларато Доменико.

Иск против предпринимателя подало ООО «Стиль мебель», которые являются правообладателем дизайна дивана «RIM / RIM с оттоманкой». Модель была создана на предприятии в 2018 году. Экспертиза подтвердила полное сходство изделий: форма подлокотников, количество и размеры подушек, цветовая гамма и декоративные элементы оказались идентичными оригиналу.

Арбитражный суд обязал омского бизнесмена прекратить нарушение авторских прав и выплатить компенсацию в размере 219 тысяч рублей, включая госпошлину. После передачи материалов судебным приставам были введены ограничения на совершение сделок с недвижимостью и транспортными средствами, а также арестованы банковские счета должника.

В результате предприниматель удалил объявления о продаже копий дивана, прекратил их производство и погасил задолженность в полном объеме. Авторские права компании восстановлены, решение суда исполнено.