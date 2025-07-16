Омич заплатил 219 тысяч рублей за копию дизайнерского дивана

Арбитражный суд обязал омского бизнесмена прекратить нарушение авторских прав и выплатить компенсацию в размере 219 тысяч рублей, включая госпошлину. После передачи материалов судебным приставам были введены ограничения на совершение сделок с недвижимостью и транспортными средствами, а также арестованы банковские счета должника.