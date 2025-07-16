«В МЧС 15 июля в 6.27 поступило сообщение об обнаружении утонувшей женщины в реке Западная Двина в г. Витебске по ул. Набережной», — рассказали в пресс-службе.
Работниками МЧС извлечена из воды гражданка 1989 года рождения.
16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске в Западной Двине утонула женщина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
«В МЧС 15 июля в 6.27 поступило сообщение об обнаружении утонувшей женщины в реке Западная Двина в г. Витебске по ул. Набережной», — рассказали в пресс-службе.
Работниками МЧС извлечена из воды гражданка 1989 года рождения.