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В Витебске в Западной Двине утонула женщина

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске в Западной Двине утонула женщина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Источник: Следственный комитет РФ

«В МЧС 15 июля в 6.27 поступило сообщение об обнаружении утонувшей женщины в реке Западная Двина в г. Витебске по ул. Набережной», — рассказали в пресс-службе.

Работниками МЧС извлечена из воды гражданка 1989 года рождения.