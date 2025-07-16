МАК расследует крушение вертолета Ми-8Т в Хабаровском крае

Межгосударственный авиационный комитет при участии Северо-Восточного МТУ Росавиации начал расследование катастрофы вертолета Ми-8Т (RA-25660) компании «АПК “Взлет”. Воздушное судно, выполнявшее рейс из Охотска в Магадан 14 июля с пятью людьми на борту, потерпело крушение — все погибли. Подробнее — в материале “Комсомольской правды” — Хабаровск».