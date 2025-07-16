МАК расследует крушение вертолета Ми-8Т в Хабаровском крае

Межгосударственный авиационный комитет при участии Северо-Восточного МТУ Росавиации начал расследование катастрофы вертолета Ми-8Т (RA-25660) компании «АПК “Взлет”. Воздушное судно, выполнявшее рейс из Охотска в Магадан 14 июля с пятью людьми на борту, потерпело крушение — все погибли. Подробнее — в материале “Комсомольской правды” — Хабаровск».
Обломки вертолета обнаружены спасателями Хабаровской РПСБ на склоне Хейджанской гряды, примерно в 130 километрах от Охотска. Поисковая операция велась с привлечением вертолета Ми-8Т авиакомпании «Дальнереченск Авиа», после чего спасатели добирались до места пешком из-за сложного рельефа местности.
Расследование будет проводиться в соответствии с правилами расследования авиационных происшествий. Основная задача — установить причины катастрофы и разработать меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.