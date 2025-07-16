Хабаровчанин осужден на четыре с половиной года за подготовку теракта

Следствие установило, что с февраля 2022 по март 2024 года мужчина в составе преступной группы готовил поджог частного охранного предприятия. Участники группы изготовили самодельное взрывное устройство, приобрели защитную экипировку и слезоточивые баллончики. Их деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ до реализации планов.