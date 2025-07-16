Хабаровчанин осужден на четыре с половиной года за подготовку теракта

1-й Восточный окружной военный суд вынес приговор 40-летнему жителю Хабаровска, признанному виновным в приготовлении к террористическому акту. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Следствие установило, что с февраля 2022 по март 2024 года мужчина в составе преступной группы готовил поджог частного охранного предприятия. Участники группы изготовили самодельное взрывное устройство, приобрели защитную экипировку и слезоточивые баллончики. Их деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ до реализации планов.
Подсудимый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщив подробности преступления и данные соучастников. С учетом смягчающих обстоятельств суд назначил наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы: первые 2,5 года — в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.
Дела в отношении других участников группы продолжают рассматриваться. Приговор пока не вступил в законную силу.