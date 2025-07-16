Стерлитамаковец попал в большую беду из-за коварной особы с сайта знакомств

39-летний житель башкирского города Стерлитамака обратился в полицию после того, как стал жертвой финансовой аферы, начавшейся на сайте знакомств. Как установили правоохранители, злоумышленница, представившаяся успешной особой, которая зарабатывает серьезные суммы на инвестициях, убедила потерпевшего вложить деньги в интернет-валюту через подставного «биржевого аналитика».