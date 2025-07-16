Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стерлитамаковец попал в большую беду из-за коварной особы с сайта знакомств

Девушка с сайта знакомств лишила жителя Башкирии 900 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

39-летний житель башкирского города Стерлитамака обратился в полицию после того, как стал жертвой финансовой аферы, начавшейся на сайте знакомств. Как установили правоохранители, злоумышленница, представившаяся успешной особой, которая зарабатывает серьезные суммы на инвестициях, убедила потерпевшего вложить деньги в интернет-валюту через подставного «биржевого аналитика».

Доверившись новой знакомой, мужчина перевел на сомнительный счет более 900 тысяч рублей, большую часть которых занял у друзей. Осознав обман через месяц, он сообщил о происшествии в полицию, где было возбуждено уголовное дело.

МВД Башкирии предупреждает граждан: профессиональные брокеры не предлагают инвестиции через мессенджеры, не требуют срочных переводов на частные счета и не обещают гарантированную сверхприбыль. Для безопасного вложения средств следует пользоваться только официальными финансовыми платформами.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.