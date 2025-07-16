В Ростове адвоката будут судить по подозрению в мошенничестве на 4,5 млн рублей

В Ростове-на-Дону адвоката областной коллегии адвокатов подозревают в мошенничестве на 4,5 млн рублей. Следствие уже завершено, дело передано в суд. Об этом сообщают пресс-службы СУ СК России по региону и донской прокуратуры.
По данным следствия, адвокат ввел в заблуждение двух клиентов, пообещав за деньги представлять их интересы в судах первой и апелляционной инстанций. Однако эти услуги не были оказаны, полученную оплату при этом адвокат потратил по своему усмотрению.
— Следствие собрало достаточные доказательства, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд, — прокомментировали в Следкоме.
Донским, за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) адвокату грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.
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