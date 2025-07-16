Под Новосибирском задержали группу несовершеннолетних зацеперов

На станции Инская в Новосибирской области сотрудники транспортной полиции зафиксировали очередной случай опасного увлечения подростков. Двое 12-летних братьев катались на внешних элементах пригородных электропоездов, чтобы снять видео для соцсетей. Они были оперативно задержаны и им разъяснена опасность данных занятий, сообщили в пресс-службе ведомства по региону.