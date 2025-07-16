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Под Новосибирском задержали группу несовершеннолетних зацеперов

Под Новосибирском была задержана группа подростков, которые занимались опасным видом деятельности — «зацепингом».

На станции Инская в Новосибирской области сотрудники транспортной полиции зафиксировали очередной случай опасного увлечения подростков. Двое 12-летних братьев катались на внешних элементах пригородных электропоездов, чтобы снять видео для соцсетей. Они были оперативно задержаны и им разъяснена опасность данных занятий, сообщили в пресс-службе ведомства по региону.

В отношении родителей братьев также составлены административные протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ. Информация о происшествии передана в ПДН и комиссию по делам несовершеннолетних.

Решается также вопрос о постановке подростков на профилактический учет. Это уже второй подобный инцидент, произошедший за последние три недели.