Трагедия в Италии: Пьяный гражданин Молдовы на фуре сбил насмерть супружескую пару, которая ехала на мотоцикле

Как сообщает итальянское издание Il Gazzettino, водитель был подвергнут алкотесту, который показал содержание алкоголя в крови около 2,5 граммов на литр — почти в четыре раза выше допустимого лимита, установленного законом. Сейчас он проходит расследование по статьям, связанным с ДТП, повлекшим смерть, а также вождением в состоянии алкогольного опьянения.