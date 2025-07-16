Трагедия в Италии: Пьяный гражданин Молдовы на фуре сбил насмерть супружескую пару, которая ехала на мотоцикле

В Италии молдаванин на грузовике сбил супружескую пару на Harley Davidson — сообщает rupor.md.
В минувшую субботу днем в итальянском курортном городе Йезоло произошло трагическое ДТП, в результате которого погибли двое человек — супружеская пара на мотоцикле Harley Davidson, обоим было по 59 лет. Виновником столкновения, по данным местной полиции, стал 44-летний гражданин Молдовы, проживающий в Падуе, управлявший грузовиком с рефрижератором.
Как сообщает итальянское издание Il Gazzettino, водитель был подвергнут алкотесту, который показал содержание алкоголя в крови около 2,5 граммов на литр — почти в четыре раза выше допустимого лимита, установленного законом. Сейчас он проходит расследование по статьям, связанным с ДТП, повлекшим смерть, а также вождением в состоянии алкогольного опьянения.
По предварительным данным, мотоциклисты двигались по Виа Адриатико в направлении Лидо-ди-Йезоло, когда грузовик, следовавший навстречу, допустил выезд на встречную полосу. Столкновение было лобовым и сопровождалось потерей управления грузовиком, который задел ещё четыре автомобиля. В результате происшествия четыре человека получили ранения.
Дорожное движение в районе аварии было временно заблокировано, что вызвало значительные пробки, пока полиция проводила экспертизы и осмотр места происшествия.
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