Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трагедия в Италии: Пьяный гражданин Молдовы на фуре сбил насмерть супружескую пару, которая ехала на мотоцикле

В субботу, 12 июля в итальянском курортном городе Йезоло произошло трагическое ДТП, в результате которого погибли двое человек.

Источник: Комсомольская правда

В Италии молдаванин на грузовике сбил супружескую пару на Harley Davidson — сообщает rupor.md.

В минувшую субботу днем в итальянском курортном городе Йезоло произошло трагическое ДТП, в результате которого погибли двое человек — супружеская пара на мотоцикле Harley Davidson, обоим было по 59 лет. Виновником столкновения, по данным местной полиции, стал 44-летний гражданин Молдовы, проживающий в Падуе, управлявший грузовиком с рефрижератором.

Как сообщает итальянское издание Il Gazzettino, водитель был подвергнут алкотесту, который показал содержание алкоголя в крови около 2,5 граммов на литр — почти в четыре раза выше допустимого лимита, установленного законом. Сейчас он проходит расследование по статьям, связанным с ДТП, повлекшим смерть, а также вождением в состоянии алкогольного опьянения.

По предварительным данным, мотоциклисты двигались по Виа Адриатико в направлении Лидо-ди-Йезоло, когда грузовик, следовавший навстречу, допустил выезд на встречную полосу. Столкновение было лобовым и сопровождалось потерей управления грузовиком, который задел ещё четыре автомобиля. В результате происшествия четыре человека получили ранения.

Дорожное движение в районе аварии было временно заблокировано, что вызвало значительные пробки, пока полиция проводила экспертизы и осмотр места происшествия.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

В Молдове семья пенсионеров выживает на 5 тысяч леев в месяц: «На зиму нужно 20 тысяч леев на дрова, на еду и лекарства почти не остается денег, живем на чае-компоте и хлебе».

Корреспондент «КП» в Молдове в Кишиневе разговорился с пожилой четой, продающей с асфальта яблоки и зелень со своего сада-огорода (далее…).

ПАС ведет войну на уничтожение собственного народа: Жителям Молдовы отказано в покупке дешевых лекарств из России — умирайте, но Евросоюз и Украина нам дороже!

Депутат ПАС Адриан Белый заявил, что Молдова отказалась от закупок российских лекарств в пользу более дорогих аналогов, чтобы не спонсировать войну в Украине (далее…).

Да здравствует молдавский суд, самый гуманный суд в мире: Приговор по делу Марины Таубер предрешен — суд вообще не слушает доводов защиты и не дает адвокатам делать свою работу.

Некоторые размышления журналиста, который ходит на судебные заседания, как на работу (далее…).

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше