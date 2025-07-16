Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На пляже Бумеранг в Новосибирске спасли двух детей

Спасатели Приморского отряда оперативно предотвратили трагедию на одном из официальных городских пляжей. В 15:24 двое 11-летних школьников, находившихся в воде, начали тонуть.

Источник: соцсети

Как сообщают спасатели, дети не могли самостоятельно выбраться и успели наглотаться воды. Их вовремя извлекли на берег и оказали первую помощь.

Вместе с пострадавшими на пляж пришел 8-летний мальчик, который остался на суше и не пострадал, взрослых рядом не было.

После спасения школьников доставили в спасательный отряд, где медики провели осмотр. На место также прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, что в городе утвердили перечень безопасных пляжей «Бугринская роща», «Звезда», «Детский», «Галечный» и «Каменный» в парке «У моря Обского». «Бумеранг», где произошел инцидент, входит в список шести официально разрешенных для купания зон Новосибирска.