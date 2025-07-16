На пляже Бумеранг в Новосибирске спасли двух детей

Как сообщают спасатели, дети не могли самостоятельно выбраться и успели наглотаться воды. Их вовремя извлекли на берег и оказали первую помощь.
Вместе с пострадавшими на пляж пришел 8-летний мальчик, который остался на суше и не пострадал, взрослых рядом не было.
После спасения школьников доставили в спасательный отряд, где медики провели осмотр. На место также прибыли сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, что в городе утвердили перечень безопасных пляжей «Бугринская роща», «Звезда», «Детский», «Галечный» и «Каменный» в парке «У моря Обского». «Бумеранг», где произошел инцидент, входит в список шести официально разрешенных для купания зон Новосибирска.