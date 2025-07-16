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СК возбудил дело в отношении водителя автобуса после ДТП на М-1

Следователи проверяют техническое состояние автобуса и правильность оформления документов, разрешающих его участие в дорожном движении.

Источник: Telegram / МВД Беларуси

МИНСК, 16 июл — Sputnik. Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело в отношении водителя автобуса, который совершил ДТП на трассе М-1, сообщили в СК.

По данным следствия, в минувший вторник вечером на 128 км трассы М1 56-летний водитель автобуса «ПАЗ», выезжа с полосы разгона, попытался совершить разворот в запрещенном месте и столкнулся с микроавтобусом Ford.

«(…) возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи проверяют техническое состояние автобуса и правильность оформления документов, разрешающих его участие в дорожном движении», — сообщили в Следственном комитете.

Как ранее сообщалось, в данном ДТП пострадали 15 человек. На место происшествия были направлены шесть бригад скорой, которые доставили пострадавших в две ближайшие районные больницы — в Березе и Ивацевичах.

Сегодня СК сообщил, что у четверых пострадавших в ДТП травмы квалифицированы как тяжкие телесные повреждения.

Также сообщается, что в рамках возбужденного в отношении водителя автобуса уголовного дела будет проведен следственный эксперимент на месте ДТП.

«Сегодня 14 часов до 16 часов на данном участке будет частично ограничено движение в направлении Бреста», — уточнили в СК.