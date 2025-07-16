В Самаре из насоса канализации достали больше 20 кг мокрых салфеток

На одной из канализационных насосных станций в Куйбышевском районе Самары сотрудники «РКС-Самара» обнаружили серьёзную засорённость оборудования: из насоса вручную извлекли свыше 20 килограммов влажных салфеток.
Устранение последствий аварии заняло всю ночь — специалисты вынуждены были расчищать насос вручную.
Такие инциденты происходят всё чаще из-за неправильной утилизации бытовых отходов. Напоминаем, что категорически запрещено смывать в унитазы и сливать в раковины следующие предметы:
— Влажные салфетки и любые нетканые материалы.
— Жир и остатки пищи.
— Продуктовые отходы: очистки овощей, косточки фруктов, чайная заварка и пр.
— Контрацептивы.
— Подгузники.
— Тканевые изделия.
— Бумага (кроме туалетной).
— Строительный мусор.
— Наполнитель из кошачьих туалетов.
С начала года на самарских канализационных станциях уже извлекли 337 тонн мусора, который должен был быть выброшен в обычные мусорные контейнеры, а не отправлен в канализацию.
Напомним, Самарская область заняла первое место в стране по темпам обеспечения жильём детей-сирот по итогам первого полугодия. Об этом сообщил министр строительства региона.
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