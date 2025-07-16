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В Самаре из насоса канализации достали больше 20 кг мокрых салфеток

На одной из канализационных насосных станций в Куйбышевском районе Самары сотрудники «РКС-Самара» обнаружили серьёзную засорённость оборудования: из насоса вручную извлекли свыше 20 килограммов влажных салфеток.

На одной из канализационных насосных станций в Куйбышевском районе Самары сотрудники «РКС-Самара» обнаружили серьёзную засорённость оборудования: из насоса вручную извлекли свыше 20 килограммов влажных салфеток.

Устранение последствий аварии заняло всю ночь — специалисты вынуждены были расчищать насос вручную.

Такие инциденты происходят всё чаще из-за неправильной утилизации бытовых отходов. Напоминаем, что категорически запрещено смывать в унитазы и сливать в раковины следующие предметы:

— Влажные салфетки и любые нетканые материалы.

— Жир и остатки пищи.

— Продуктовые отходы: очистки овощей, косточки фруктов, чайная заварка и пр.

— Контрацептивы.

— Подгузники.

— Тканевые изделия.

— Бумага (кроме туалетной).

— Строительный мусор.

— Наполнитель из кошачьих туалетов.

С начала года на самарских канализационных станциях уже извлекли 337 тонн мусора, который должен был быть выброшен в обычные мусорные контейнеры, а не отправлен в канализацию.

Напомним, Самарская область заняла первое место в стране по темпам обеспечения жильём детей-сирот по итогам первого полугодия. Об этом сообщил министр строительства региона.

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