В Калининграде задержан крупный наркосбытчик

Задержание произошло на улице Подполковника Емельянова, где 39-летний мужчина был остановлен сотрудниками полиции. При личном досмотре у подозреваемого обнаружили необычную находку — полимерный пакет от хлебобулочного изделия, в котором находилось значительное количество амфетамина.