В Калининграде задержан крупный наркосбытчик

Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД получили информацию о возможной причастности ранее судимого местного жителя к незаконному обороту запрещённых веществ.
Задержание произошло на улице Подполковника Емельянова, где 39-летний мужчина был остановлен сотрудниками полиции. При личном досмотре у подозреваемого обнаружили необычную находку — полимерный пакет от хлебобулочного изделия, в котором находилось значительное количество амфетамина.
Масса изъятого наркотического вещества составила 98,7 граммов. По предварительным данным, задержанный планировал распространить запрещённые вещества среди потребителей.
Следственные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ. За подобное преступление предусмотрено серьёзное наказание — лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.
В настоящее время подозреваемый находится под стражей в ожидании завершения следственных мероприятий. Правоохранительные органы продолжают работу по установлению всех обстоятельств дела и возможных соучастников преступления.