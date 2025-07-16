СК возбудил дело после ДТП, где погибли 7 человек под Новосибирском

Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП на трассе под Новосибирском, в котором погибли семь человек. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.
Уголовное дело возбудили по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
Авария произошла днем 16 июля на трассе в Краснозерском районе. В результате ДТП погибли семь человек. Кроме того, пострадал малолетний ребенок, которого доставили в больницу райцентра.
«Следователи проводят неотложный комплекс следственных действий, направленный на установлением обстоятельств ДТП», — говорится в сообщении.
В частности, устанавливают и допрашивают свидетелей и очевидцев произошедшего.