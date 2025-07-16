Бывший нефтекамский опер «кинул» на 20 млн рублей трех бизнесменов и пожилую женщину

В 2024-м мужчина переключился на новую жертву — пожилую уфимку. Он убедил женщину в том, что ей грозит заказное убийство, и под этим предлогом похитил у нее более 11,3 миллиона рублей, включая деньги от кредитов, заложенное имущество, драгоценности и автомобиль.