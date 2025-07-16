Бывший нефтекамский опер «кинул» на 20 млн рублей трех бизнесменов и пожилую женщину

Калининский районный суд Уфы вынес приговор 29-летнему бывшему оперуполномоченному отделения по борьбе с организованной преступностью нефтекамского МВД, признанному виновным в серии мошенничеств на общую сумму свыше 20 миллионов рублей. Об этом сообщили сотрудники Объединенной пресс-службы судов Башкирии, а также прокуратуры и Следственного комитета республики.
По данным ведомств, в 2023 году обвиняемый, используя служебное положение, посредством вымогательства лишил восьми миллионов рублей трех предпринимателей, занимающихся пассажирскими перевозками. Под видом «крышевания» и помощи в устранении конкурентов он угрожал бизнесменам административными и уголовными преследованиями.
— Полицейский обещанных действий не выполнял, а денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, — сообщает СК.
В 2024-м мужчина переключился на новую жертву — пожилую уфимку. Он убедил женщину в том, что ей грозит заказное убийство, и под этим предлогом похитил у нее более 11,3 миллиона рублей, включая деньги от кредитов, заложенное имущество, драгоценности и автомобиль.
Бывший оперуполномоченный полностью признал вину. Суд назначил ему девять лет лишения свободы в колонии общего режима. Для возмещения ущерба арестована квартира осужденного. Приговор пока не вступил в законную силу.
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