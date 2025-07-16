«Пошел на разворот в полосе разгона». СК раскрыл детали жесткого ДТП с двумя автобусами в Березовском районе

В Березовском районе на участке международной трассы М-1 нарушение ПДД привело к серьезной аварии, раскрыли подробности в Следственном комитете.
Ранее мы писали о том, что два автобуса столкнулись на трассе в Березовском районе, три человека в больнице.
Авария произошла вечером 15 июля на 128-м километре трассы М-1. Предварительно установлено, что 56-летний водитель автобуса ПАЗ, выезжая с полосы разгона, попытался сделать разворот в запрещенном месте, но не убедился, что его маневр будет безопасным. В итоге произошло столкновение с попутным микроавтобусом «Форд».
В аварии тяжелые травмы получили четыре пассажира ПАЗа.
Под следствие поместили водителя автобуса. Ему инкриминируют нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения (ч.2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси).
В СК сказали, что идет следствие, проверяется техническое состояние автобуса и правильность разрешающих документов на его участие в дорожном движении. Но еще на М-1 будет проведен следственный эксперимент.
— Проведение следственного эксперимента запланировано 16 июля с 14.00 до 16.00 часов, из-за чего на данном участке частично ограничат движение в направлении Бреста, — предупредили в СК.
Ранее СК раскрыл подробности жуткого смертельного ДТП под Житковичами: «Утром в больнице умер еще один пассажир».
Еще в Круглянском районе пенсионер погиб, работая в огороде на мотоблоке: «Крики о помощи услышал проходивший мимо ребенок».