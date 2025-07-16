«Пошел на разворот в полосе разгона». СК раскрыл детали жесткого ДТП с двумя автобусами в Березовском районе

Авария произошла вечером 15 июля на 128-м километре трассы М-1. Предварительно установлено, что 56-летний водитель автобуса ПАЗ, выезжая с полосы разгона, попытался сделать разворот в запрещенном месте, но не убедился, что его маневр будет безопасным. В итоге произошло столкновение с попутным микроавтобусом «Форд».