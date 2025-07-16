Грузчик из Севастополя ночью нападал на женщин

«Следователями и следователями-криминалистами проведен весь необходимый комплекс первоначальных следственных действий: опознание подозреваемого с участием потерпевших, его допрос, обыски по месту проживания фигуранта и его родственников, назначены все необходимые судебные экспертизы, в том числе — молекулярно-генетическая. Свою вину в совершенных преступлениях мужчина признает», — сообщили в СК.