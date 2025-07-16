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Грузчик из Севастополя ночью нападал на женщин

В Севастополе правоохранительные органы задержали 44-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении иных действий сексуального характера с применением насилия к потерпевшим.

Как сообщили в ГУ СК России по Крыму и Севастополю, задержанный нападал на женщин.

Ранее в социальных сетях писали, что рано утром 10 июля и ночью 11 июля на проспекте Октябрьской Революции неизвестный напал на двух случайных прохожих женщин в возрасте 21 и 30 лет и совершал иные действия сексуального характера.

В кратчайшие сроки подозреваемого задержали сотрудники полиции и Росгвардии. При установлении личности стало известно, что задержанный неофициально работал грузчиком в магазине и ранее уже судили его за совершение половых преступлений.

«Следователями и следователями-криминалистами проведен весь необходимый комплекс первоначальных следственных действий: опознание подозреваемого с участием потерпевших, его допрос, обыски по месту проживания фигуранта и его родственников, назначены все необходимые судебные экспертизы, в том числе — молекулярно-генетическая. Свою вину в совершенных преступлениях мужчина признает», — сообщили в СК.

Следствие готовится предъявить ему обвинение и выйти с ходатайством в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде ареста.