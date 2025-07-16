Уральскому авторитету Булке добавили срок за вымогательство у авторитета Клока

Как писал «ФедералПресс» ранее, Булаков еще до этого получил 13 лет колонии за убийство, совершенное еще в 2006 году. Новое дело связано с его пребыванием в исправительной колонии за одно из прошлых преступлений. Тогда, по версии следствия, Булаков пытал и угрожал изнасиловать сидевшего в той же колонии Клока, требуя написать дарственную на «Базу на Комсомольской». В итоге компания перешла к Евгению Буцырину, затем юрлицо обанкротили, а база на торгах досталась бизнесмену Александру Горбунову, которого в 2023 году искали силовики.