Уральскому авторитету Булке добавили срок за вымогательство у авторитета Клока

«Булакову А. В. назначено наказание в виде в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом 100 000 рублей», — рассказали там.
Как писал «ФедералПресс» ранее, Булаков еще до этого получил 13 лет колонии за убийство, совершенное еще в 2006 году. Новое дело связано с его пребыванием в исправительной колонии за одно из прошлых преступлений. Тогда, по версии следствия, Булаков пытал и угрожал изнасиловать сидевшего в той же колонии Клока, требуя написать дарственную на «Базу на Комсомольской». В итоге компания перешла к Евгению Буцырину, затем юрлицо обанкротили, а база на торгах досталась бизнесмену Александру Горбунову, которого в 2023 году искали силовики.
Теперь Булаков должен будет выплатить Клоку 80 млн рублей. Стоимость базы оценивалась в сотни миллионов.
«ФедералПресс» напоминает, что Клок является ключевым свидетелем обвинения по делу об убийстве бизнесмена Алексея Зубакина. Защита обвиняемого Насими Мамедова считает, что убить жертву мог сам Клок. Мамедова уже трижды оправдывали присяжные.