В Екатеринбурге суд рассмотрит дело о нападении на врача скорой помощи

После инцидента прохожие вызвали бригаду скорой помощи для оказания медицинской помощи пострадавшему. Однако вместо благодарности мужчина набросился на медиков. По данным прокуратуры Чкаловского района, обвиняемый попытался ударить фельдшера в лицо, но травмировал ему руку. В результате у медработника диагностировали перелом кисти, а также повреждения в области лица.