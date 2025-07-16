В Екатеринбурге суд рассмотрит дело о нападении на врача скорой помощи

В Екатеринбурга 21-летний житель предстанет перед судом по обвинению в нападении на медика скорой помощи. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.
Следствие установило, что в начале февраля 2025 года молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, участвовал в драке возле учебного заведения на улице Союзной.
После инцидента прохожие вызвали бригаду скорой помощи для оказания медицинской помощи пострадавшему. Однако вместо благодарности мужчина набросился на медиков. По данным прокуратуры Чкаловского района, обвиняемый попытался ударить фельдшера в лицо, но травмировал ему руку. В результате у медработника диагностировали перелом кисти, а также повреждения в области лица.
— Молодой человек обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство» и по пункту «д» части 2 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, из хулиганских побуждений», — уточнили в прокуратуре.
Подсудимый полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Максимальное наказание по данным статьям предусматривает до пяти лет лишения свободы.