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В Петербурге ищут участников драки с пиротехникой

В Выборгском районе Петербурга произошла драка с применением пиротехники.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 июл — РИА Новости. Правоохранители ищут участников потасовки в Выборгском районе Петербурга, где в ход пошла пиротехника, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Как отмечается, во вторник около 22.08 мск в полицию Выборгского района Петербурга поступило сообщение о драке возле дома № 140 на проспекте Энгельса.

«Прибывшими полицейскими на месте происшествия был обнаружен 41-летний мужчина, который рассказал, что у станции метро “Проспект Просвещения” произошел словесный конфликт между двумя компаниями молодых людей. В ходе перепалки четверо неизвестных обстреляли оппонентов с применением пиротехнических изделий», — говорится в сообщении.

В ГУМВД уточняют, что для разбирательства в отдел полиции были доставлены двое подростков, 15 и 17 лет. После опроса их передали законным представителям.

Телефонограмм из медучреждений о возможном травмировании участников потасовки в полицию не поступало. Правоохранители ищут тех, кто успел скрыться, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.