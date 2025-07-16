В Петербурге ищут участников драки с пиротехникой

С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 июл — РИА Новости. Правоохранители ищут участников потасовки в Выборгском районе Петербурга, где в ход пошла пиротехника, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, во вторник около 22.08 мск в полицию Выборгского района Петербурга поступило сообщение о драке возле дома № 140 на проспекте Энгельса.
«Прибывшими полицейскими на месте происшествия был обнаружен 41-летний мужчина, который рассказал, что у станции метро “Проспект Просвещения” произошел словесный конфликт между двумя компаниями молодых людей. В ходе перепалки четверо неизвестных обстреляли оппонентов с применением пиротехнических изделий», — говорится в сообщении.
В ГУМВД уточняют, что для разбирательства в отдел полиции были доставлены двое подростков, 15 и 17 лет. После опроса их передали законным представителям.
Телефонограмм из медучреждений о возможном травмировании участников потасовки в полицию не поступало. Правоохранители ищут тех, кто успел скрыться, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.