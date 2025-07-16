В Петербурге ищут участников драки с пиротехникой

«Прибывшими полицейскими на месте происшествия был обнаружен 41-летний мужчина, который рассказал, что у станции метро “Проспект Просвещения” произошел словесный конфликт между двумя компаниями молодых людей. В ходе перепалки четверо неизвестных обстреляли оппонентов с применением пиротехнических изделий», — говорится в сообщении.