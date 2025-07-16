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В центре Кыштыма обрушился балкон вместе с человеком

Пострадавший обратился в больницу.

Источник: ВК-сообщество «Мы из Кыштыма»

В центре Кыштыма обрушился балкон жилого дома № 6 по улице Республики. В это время на нём находился человек. О происшествии сообщили в сообществе «Мы из Кыштыма» в соцсети «ВКонтакте».

«Пострадавший обратился в больницу. К счастью, он отделался лишь ушибом локтя», — говорится в тексте поста.

Напомним, в апреле 2025 года в Челябинске рухнул балкон с двумя мужчинами, которые помогали другу с остеклением конструкции.

«Сообщения не поступали», — прокомментировали в ГУ МЧС России по Челябинской области.