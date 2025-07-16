В центре Кыштыма обрушился балкон вместе с человеком

В центре Кыштыма обрушился балкон жилого дома № 6 по улице Республики. В это время на нём находился человек. О происшествии сообщили в сообществе «Мы из Кыштыма» в соцсети «ВКонтакте».
«Пострадавший обратился в больницу. К счастью, он отделался лишь ушибом локтя», — говорится в тексте поста.
Напомним, в апреле 2025 года в Челябинске рухнул балкон с двумя мужчинами, которые помогали другу с остеклением конструкции.
«Сообщения не поступали», — прокомментировали в ГУ МЧС России по Челябинской области.