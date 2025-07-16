Дело о теракте у правительства Самарской области поступило в военный суд

Материалы уголовного дела о теракте у здания правительства Самарской области направлены в Центральный окружной военный суд. На данный момент заседание не назначено.
Инцидент произошел 27 февраля, когда неизвестный бросил взрывное устройство на крыльцо здания регионального правительства. В результате происшествия никто не пострадал.
По данным Telegram-канала регионального управления Следственного комитета, к организации теракта причастны отец и его сын.
Ранее мы писали, что в Самарской области мужчина продал арестованную машину, что привело к уголовному делу. Житель региона задолжал 720 тысяч рублей после ДТП. Судебные приставы арестовали его автомобиль до выплаты долга или его продажи.