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В Нижнекамске учительница отдала мошенникам деньги за снятие порчи

Часть денег она взяла в кредит.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнекамске 46-летняя учительница из лицея стала жертвой мошенников. Началось все с переписки в мессенджере, где ей предложили провести обряд снятия порчи.

Предложение исходило от якобы сотрудника церкви, поэтому женщина согласилась. В течение нескольких дней она переводила деньги мошенникам и даже взяла кредит. Всего потерпевшая перевела 384 тысячи рублей. Когда деньги закончились, аферисты перестали отвечать.

По факту мошенничества завели уголовное дело. Удалось выяснить, что номера преступников числятся в Краснодарском крае, Астраханской и Саратовской областях. От их действий уже пострадало пять человек, сообщает МВД по Татарстану.