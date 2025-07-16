В Нижнекамске учительница отдала мошенникам деньги за снятие порчи

В Нижнекамске 46-летняя учительница из лицея стала жертвой мошенников. Началось все с переписки в мессенджере, где ей предложили провести обряд снятия порчи.
Предложение исходило от якобы сотрудника церкви, поэтому женщина согласилась. В течение нескольких дней она переводила деньги мошенникам и даже взяла кредит. Всего потерпевшая перевела 384 тысячи рублей. Когда деньги закончились, аферисты перестали отвечать.
По факту мошенничества завели уголовное дело. Удалось выяснить, что номера преступников числятся в Краснодарском крае, Астраханской и Саратовской областях. От их действий уже пострадало пять человек, сообщает МВД по Татарстану.