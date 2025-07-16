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Нижегородская область остаётся в лидерах по числу ДТП

Нижегородская область вошла в тройку лидеров среди регионов по количеству дорожно-транспортных происшествий в первом полугодии текущего года. Об этом пишет пресс-служба «ПромРейтинга».

Источник: МЧС

В этом списке регион на 2-ом месте по числу ДТП, совершенных водителями в состоянии алкогольного опьянения (прирост 17,1%, 151 случай). Кроме того, Нижегородская область оказалась на пятом месте по авариям, причиной которых стали наезды на пешеходов, нарушивших правила дорожного движения (увеличение на 8,1%, 161 случай).

В то же время, наблюдается сокращение числа ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов на 10,5% (77 инцидентов). Тем не менее, общая ситуация с аварийностью в регионе остается напряженной — область занимает 10-е место в общероссийском рейтинге.

По данным ГИБДД, в целом по Нижегородской области количество ДТП выросло на 3%, за полгода число дорожных аварий приблизилось к двум тысячам.