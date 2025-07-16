Нижегородская область остаётся в лидерах по числу ДТП

В этом списке регион на 2-ом месте по числу ДТП, совершенных водителями в состоянии алкогольного опьянения (прирост 17,1%, 151 случай). Кроме того, Нижегородская область оказалась на пятом месте по авариям, причиной которых стали наезды на пешеходов, нарушивших правила дорожного движения (увеличение на 8,1%, 161 случай).