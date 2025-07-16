Стрельба между взрослыми произошла в детском лагере на Ольхоне

В детском лагере на острове Ольхон произошла стрельба. Конфликтовали взрослые. По неподтвержденным пока данным, вожатая попросила своего знакомого заступиться за нее перед коллегой. Тот согласился и устроил личную встречу с мужчиной. В итоге ссора переросла в драку. У кого-то из соперников при себе, скорее всего, было оружие.