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Стрельба между взрослыми произошла в детском лагере на Ольхоне

Вожатую, которая стала зачинщицей конфликта, уволили.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В детском лагере на острове Ольхон произошла стрельба. Конфликтовали взрослые. По неподтвержденным пока данным, вожатая попросила своего знакомого заступиться за нее перед коллегой. Тот согласился и устроил личную встречу с мужчиной. В итоге ссора переросла в драку. У кого-то из соперников при себе, скорее всего, было оружие.

— Вожатая, чьи личные обстоятельства стали причиной происшествия, уволена. В настоящее время по факту инцидента проводится проверка правоохранительными органами, в том числе по заявлению потерпевшего, — сообщила Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева.

Ситуация взята надлежащими органами на контроль.

Напомним, в Иркутске двое бойцов СВО спасли девочку примерно 13-ти лет, которая случайно выпала с балкона шестого этажа. Илья и Максим рассказали КП-Иркутск подробности происшествия.