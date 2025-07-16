Стрельба между взрослыми произошла в детском лагере на Ольхоне

В детском лагере на острове Ольхон произошла стрельба. Конфликтовали взрослые. По неподтвержденным пока данным, вожатая попросила своего знакомого заступиться за нее перед коллегой. Тот согласился и устроил личную встречу с мужчиной. В итоге ссора переросла в драку. У кого-то из соперников при себе, скорее всего, было оружие.
— Вожатая, чьи личные обстоятельства стали причиной происшествия, уволена. В настоящее время по факту инцидента проводится проверка правоохранительными органами, в том числе по заявлению потерпевшего, — сообщила Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева.
Ситуация взята надлежащими органами на контроль.
Напомним, в Иркутске двое бойцов СВО спасли девочку примерно 13-ти лет, которая случайно выпала с балкона шестого этажа. Илья и Максим рассказали КП-Иркутск подробности происшествия.