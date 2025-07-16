Молния убила рыбака в Кузбассе, его друзей спасли резиновые сапоги

Молния убила 37-летнего мужчину во время рыбалки на озере в Кемеровской области. Двое его друзей выжили благодаря резиновым сапогам. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Трагедия произошла на озере неподалёку от поселка Березовая Грива, когда трое мужчин рыбачили и внезапно начался сильный ливень. Разряд молнии ударил в 37-летнего Дениса, который погиб на месте. Разряд задел и его приятелей, но благодаря резиновым сапогам им удалось отделаться лишь испугом.
По данным SHOT, это уже второй случай смерти от удара молнии в Кузбассе этим летом. В июне стихия унесла жизнь 17-летнего подростка, который погиб, возвращаясь домой во время грозы.
На этой неделе схожее происшествие произошло в Тульской области, где удар молнии унес жизни трех человек на пляже.