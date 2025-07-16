Молния убила рыбака в Кузбассе, его друзей спасли резиновые сапоги

Трагедия произошла на озере неподалёку от поселка Березовая Грива, когда трое мужчин рыбачили и внезапно начался сильный ливень. Разряд молнии ударил в 37-летнего Дениса, который погиб на месте. Разряд задел и его приятелей, но благодаря резиновым сапогам им удалось отделаться лишь испугом.