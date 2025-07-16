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Молния убила рыбака в Кузбассе, его друзей спасли резиновые сапоги

В Кемеровской области молния ударила в группу рыбаков, отдыхавших на озере в поселке Березовая Грива. Один из мужчин, 37-летний Денис, погиб на месте. Двое его друзей остались в живых.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Молния убила 37-летнего мужчину во время рыбалки на озере в Кемеровской области. Двое его друзей выжили благодаря резиновым сапогам. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Трагедия произошла на озере неподалёку от поселка Березовая Грива, когда трое мужчин рыбачили и внезапно начался сильный ливень. Разряд молнии ударил в 37-летнего Дениса, который погиб на месте. Разряд задел и его приятелей, но благодаря резиновым сапогам им удалось отделаться лишь испугом.

По данным SHOT, это уже второй случай смерти от удара молнии в Кузбассе этим летом. В июне стихия унесла жизнь 17-летнего подростка, который погиб, возвращаясь домой во время грозы.

На этой неделе схожее происшествие произошло в Тульской области, где удар молнии унес жизни трех человек на пляже.