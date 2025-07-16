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В Омске мужчина на глазах очевидцев утонул в Омке

Трагедия произошла в самом центре Омска у Воскресенского собора.

Источник: Комсомольская правда

В Омске на глазах очевидцев утонул мужчина. Трагедия произошла накануне в районе 18:30 на реке Омка вблизи Воскресенского сквера.

На кадрах видно, как голова мужчины периодически появлялась над поверхностью воды, но вскоре он снова погружался под воду. Подростки, находившиеся неподалеку, вызвали полицию, однако помощь пришла слишком поздно — мужчина скончался. Тело погибшего было обнаружено спасателями.

«В Омке утонул мужчина в районе 18−18:30 часов. Рядом были подростки, вызвали полицию, тело нашли, мужчина мертв», — говорится в описании к видео.

Ранее мы писали, что в Омске мужчина брызнул перцовым баллончиком в салон автомобиля с младенцем.