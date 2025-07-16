В Омске мужчина на глазах очевидцев утонул в Омке

На кадрах видно, как голова мужчины периодически появлялась над поверхностью воды, но вскоре он снова погружался под воду. Подростки, находившиеся неподалеку, вызвали полицию, однако помощь пришла слишком поздно — мужчина скончался. Тело погибшего было обнаружено спасателями.