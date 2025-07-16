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Из-за перезагрузки компьютера самолет Уфа — Анталья прервал взлет

Рейс из Уфы в Анталью прервал взлет из-за технического сбоя.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 16 июля в уфимском аэропорту произошел инцидент с воздушным судном, которое намеревалось летать в Турцию. Самолет, направлявшийся в Анталью, был вынужден прервать взлет. Как выяснилось, капитан воздушного судна принял такое решение после перезагрузки бортового компьютера.

После устранения неполадок лайнер смог продолжить выполнение рейса. По информации телеграм-канала «Авиаинцидент», воздушное судно принадлежит турецкой авиакомпании Southwind Airlines.

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