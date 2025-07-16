Задержан замминистра строительства Воронежской области

Обыски, напомним, проводились по уголовному делу руководителя управления строительной политики Евгения Шишкина и главы муниципальной дирекции единого госзаказчика Александра Кима. Главное управление МВД по региону обвиняет их в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). В основу дела легли материалы проверки УФСБ и прокуратуры, в ходе которой было выявлено хищение в 2022—2023 годах 37 млн руб. при размещении малых архитектурных форм на Петровской набережной. Вину чиновники не признают.