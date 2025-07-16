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В Атырауской области в ДТП погибли 2 водителя и 2 пассажира

В Курмангазинском районе произошло столкновение двух автомобилей. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 4 человека. Эту информацию подтвердили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Kazinform

ДТП произошло 15 июля.

— Примерно в 12:30 на 814-м километре автодороги "Актобе — Атырау, на границе с Российской Федерацией, столкнулись автомобили Toyota Ipsum и EXEED. В результате аварии на месте происшествия погибли 4 человека. Среди них — оба водителя, а также 2 пассажира, находившиеся в автомобиле EXEED, — сообщили в пресс-службе департамента полиции.

В настоящее время по факту ДТП возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Кроме того, в этом же районе 15 июля около 22:15 была зарегистрирована ещё одна авария. На 856-м километре той же трассы автомобили Toyota Crown и GAV GA8 врезались в корову. По данному факту также начато расследование.