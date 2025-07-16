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За покушение на убийство из-за ревности волгоградец получил 6 лет колонии

38-летнему местному жителю приговор вынес Дзержинский районный суд.

Как сообщает прокуратура Волгоградской области, в апреле текущего года в ходе конфликта на почве ревности подсудимый нанес своей сожительнице удар кухонным ножом в шею. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи женщину удалось спасти.

Подсудимый не признал свою вину. Учитывая обстоятельства дела и позицию государственного обвинения, суд приговорил его к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.