За покушение на убийство из-за ревности волгоградец получил 6 лет колонии

Как сообщает прокуратура Волгоградской области, в апреле текущего года в ходе конфликта на почве ревности подсудимый нанес своей сожительнице удар кухонным ножом в шею. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи женщину удалось спасти.
Подсудимый не признал свою вину. Учитывая обстоятельства дела и позицию государственного обвинения, суд приговорил его к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.