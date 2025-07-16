В Минске задержали мужчину с фальшивым российским паспортом

МИНСК, 16 июл — РИА Новости. Белорусские пограничники задержали в аэропорту Минска при попытке вылететь в Стамбул мужчину с фальшивым российским паспортом, напечатанным на обычном принтере, сообщает государственный пограничный комитет Белоруссии.
«Утром 15 июля в Национальном аэропорту Минск при оформлении рейса сообщением Минск — Стамбул за попытку нарушения государственной границы был задержан мужчина. Он предъявил для прохождения пограничного контроля паспорт гражданина Российской Федерации 1993 года рождения с признаками полной подделки», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале погранкомитета.
Специальная проверка показала, что все страницы в документе напечатаны на обычном принтере.
«В ходе разбирательства установлено, что иностранец неслучайно пытался вылететь в Турцию по поддельному паспорту: он находится в межгосударственном розыске за кражу и дачу взятки. Злоумышленник задержан и помещен в изолятор временного содержания ГУВД Мингорисполкома», — сообщили пограничники.
Гражданство задержанного не уточняется.
За попытку незаконного пересечения границы нарушителю грозит штраф до 100 базовых величин — 4,2 тысячи белорусских рублей, или примерно 111 тысяч российских рублей. Кроме того, за использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность — ограничение свободы на срок до двух лет, напомнили в погранведомстве.