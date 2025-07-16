В Минске задержали мужчину с фальшивым российским паспортом

За попытку незаконного пересечения границы нарушителю грозит штраф до 100 базовых величин — 4,2 тысячи белорусских рублей, или примерно 111 тысяч российских рублей. Кроме того, за использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность — ограничение свободы на срок до двух лет, напомнили в погранведомстве.