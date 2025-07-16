В Крыму детей на сапбордах унесло в море

«В Феодосии трое детей в возрасте 10−11 лет на сапбордах оказались на расстоянии более одного километра от берега. У одного из несовершеннолетних не было спасательного жилета. Кроме того, ветер дул вдоль берега, и была опасность, что этих детей унесет еще дальше в открытое море», — сказал он.