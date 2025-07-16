В Крыму детей на сапбордах унесло в море

«В Феодосии трое детей в возрасте 10−11 лет на сапбордах оказались на расстоянии более одного километра от берега. У одного из несовершеннолетних не было спасательного жилета. Кроме того, ветер дул вдоль берега, и была опасность, что этих детей унесет еще дальше в открытое море», — сказал он.
На помощь пришел внештатный общественный инспектор ГИМС, который в этот день патрулировал акваторию. Он поднял детей на борт своего судна и сообщил о случившемся в МЧС.
Зраенко напомнил, что кататься на сапбордах разрешается на расстоянии не более 500 метров от берега. Если речь идет о детях, то за каждым несовершеннолетним должен присматривать как минимум один взрослый. Все без исключения пользователи сапов обязаны быть одеты в спасательные жилеты.
Ранее Зраенко сообщал, что в Крыму с начала года на водных объектах произошло 16 происшествий, в которых погибли восемь человек, в том числе двое детей.