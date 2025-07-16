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В Крыму детей на сапбордах унесло в море

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл — РИА Новости Крым. В Крыму спасли троих детей на сапбордах, их унесло в море в Феодосии. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам главного управления МЧС по республике Александр Зраенко.

Источник: РИА "Новости"

«В Феодосии трое детей в возрасте 10−11 лет на сапбордах оказались на расстоянии более одного километра от берега. У одного из несовершеннолетних не было спасательного жилета. Кроме того, ветер дул вдоль берега, и была опасность, что этих детей унесет еще дальше в открытое море», — сказал он.

На помощь пришел внештатный общественный инспектор ГИМС, который в этот день патрулировал акваторию. Он поднял детей на борт своего судна и сообщил о случившемся в МЧС.

Зраенко напомнил, что кататься на сапбордах разрешается на расстоянии не более 500 метров от берега. Если речь идет о детях, то за каждым несовершеннолетним должен присматривать как минимум один взрослый. Все без исключения пользователи сапов обязаны быть одеты в спасательные жилеты.

Ранее Зраенко сообщал, что в Крыму с начала года на водных объектах произошло 16 происшествий, в которых погибли восемь человек, в том числе двое детей.