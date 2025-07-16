Осужден 67-летний захватчик заложников в аэропорту Алматы

В Турксибском районном суде Алматы в сокращенном порядке завершилось уголовное дело в отношении 67-летнего горожанина Машрапбека Баратова, который в начале марта, прогуливаясь по воздушной гавани, из-за тяжелых жизненных ситуаций задумал без билета и документов улететь в Астану. Однако, когда инспектор службы безопасности аэропорта Ботагоз Мухтарова не пропустила его, он взял ее в заложницы. Девушку спас случайный посетитель Муса Абдраимов. Они, плюс представитель Департамента полиции на транспорте Р. Жанжаксина, признаны потерпевшей стороной.