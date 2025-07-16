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В Самарской области разыскивают пропавшего 12-летнего подростка с карими глазами

15 июля 2025 года пропал Роман Севостьянов, 2012 года рождения.

15 июля 2025 года пропал Роман Севостьянов, 2012 года рождения. Подросток ушёл из дома, и его местонахождение до сих пор неизвестно.

Приметы:

На вид 11 лет;

Рост 150−155 см;

Худощавое телосложение;

Светлые волосы, карие глаза.

Особые приметы: шрам в виде «галки» на левой щеке.

Во что был одет:

Светлая футболка;

Светлые джинсовые шорты;

Чёрные кроссовки.

При себе имел светло-коричневую поясную сумку и сотовый телефон (в настоящее время выключен).

Полиция совместно с поисковым отрядом «ЛизаАлерт» проверяет возможные места нахождения ребёнка. Сотрудники ПДН и уголовного розыска опрашивают родных, друзей и знакомых мальчика.

Если вы располагаете информацией о местонахождении Романа, просьба незамедлительно сообщить:

В ближайший отдел полиции;

По телефонам дежурной части ОП по Центральному району Тольятти: 93−48−62, 93−49−87;

По телефону пресс-службы ГУ МВД по Самарской области: 8 (999) 701−02−33;

Или набрать 102.

Любая информация может помочь в поисках!

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