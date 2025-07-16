В Самарской области разыскивают пропавшего 12-летнего подростка с карими глазами

15 июля 2025 года пропал Роман Севостьянов, 2012 года рождения. Подросток ушёл из дома, и его местонахождение до сих пор неизвестно.
Приметы:
На вид 11 лет;
Рост 150−155 см;
Худощавое телосложение;
Светлые волосы, карие глаза.
Особые приметы: шрам в виде «галки» на левой щеке.
Во что был одет:
Светлая футболка;
Светлые джинсовые шорты;
Чёрные кроссовки.
При себе имел светло-коричневую поясную сумку и сотовый телефон (в настоящее время выключен).
Полиция совместно с поисковым отрядом «ЛизаАлерт» проверяет возможные места нахождения ребёнка. Сотрудники ПДН и уголовного розыска опрашивают родных, друзей и знакомых мальчика.
Если вы располагаете информацией о местонахождении Романа, просьба незамедлительно сообщить:
В ближайший отдел полиции;
По телефонам дежурной части ОП по Центральному району Тольятти: 93−48−62, 93−49−87;
По телефону пресс-службы ГУ МВД по Самарской области: 8 (999) 701−02−33;
Или набрать 102.
Любая информация может помочь в поисках!
—-
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.