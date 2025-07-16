В Екатеринбурге экстренно сел самолет Red Wings

Борт авиакомпании Red Wings 15 июля вынужденно приземлился в Кольцово Екатеринбурга. Самолет следовал из Махачкалы в Нарьян-Мар. Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident.
— При полете по маршруту экипаж самолета RRJ-95 на эшелоне 350 в зоне Казахстана доложил об отказе охлаждения переднего отсека авионики, — сказано в сообщении.
В пресс-службе авиакомпании рассказали подробности вынужденной посадки в уральской столице.
— Во время рейса индикация самолета показала некорректную работу кондиционера в техническом отсеке. Борт совершил штатную посадку и прошел проверку. Критических неисправностей не выявлено, — рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Red Wings.
Как уточняется, воздушное судно уже продолжает полеты.