«Волжские термы» в Новокуйбышевске оштрафовали на 10 тысяч рублей

Местная прокуратура выявила нарушения в семейном аквацентре. Подробностями поделилась пресс-служба надзорного ведомства.
Правоохранители проверяли аттракционы. Например, горка «Кит» использовалась без государственной регистрации, а на одной из стеклопластиковых обнаружили сколы и трещины.
Сотрудники новокуйбышевской прокуратуры завели административное дело по факту нарушения требований технических регламентов. Управляющего «Волжских терм» оштрафовали на 10 тыс. рублей. После этого недостатки устранили.
Ранее самарское предприятие по производству соков обязали выплатить 110 тыс. рублей из-за проблем с охраной труда.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.