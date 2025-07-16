Директора ЧОП «Борей-Урал» оставили в СИЗО

По данным СКР, «Борей-Урал» при исполнении госконтракта на оказание охранных услуг во время праздничных мероприятий к 80-летию Победы привлек на работу лиц, которые не прошли специальное обучение. Кроме того, их количество было меньше, чем предусмотрено договором. В суде защитник господина Старкова предлагал освободить его под залог, но решение Свердловского райсуда было оставлено в силе.