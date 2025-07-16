В Новосибирской области завершили спасательные работы на месте взрыва газа

МОСКВА/НОВОСИБИРСК, 16 июл — РИА Новости. Аварийно-спасательные работы на месте взрыва газа в многоквартирном доме в Новосибирской области завершены, сообщили в пресс-службе МЧС России.
В 12.30 (08.30 мск) произошел взрыв газовоздушной смеси в жилом многоквартирном двухэтажном доме в поселке Красный Яр Новосибирского района. По данным МЧС РФ, пострадала женщина, ее осматривают врачи. Под завалами могут находиться еще два человека. По данным облминздрава, при взрыве один человек погиб, один травмирован и находится в состоянии средней степени тяжести.
«Аварийно-спасательные работы в Новосибирской области завершены. На месте проведения работ сотрудники МЧС России продолжают демонтаж кровли и нависающих конструкций, представляющих опасность обрушения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте задействованы 110 человек, тяжелая механизированная техника и гидравлический аварийно-спасательный инструмент. Подчеркивается, что для разведки места обрушения и координации действий спасателей применяется беспилотная авиационная система.
«Под завалами людей больше не обнаружено. В результате произошедшего погиб один мужчина, еще одна женщина госпитализирована в больницу», — сообщили в ГУМЧС РФ по Новосибирской области.