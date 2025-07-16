Уфимским школьникам увеличат стипендии главы города

В уфимской администрации приняли решение в два раза повысить размер стипендий для одаренных школьников. Об этом сообщил мэр города Ратмир Мавлиев на очередном оперативном совещании.
Теперь учащиеся, демонстрирующие выдающиеся успехи в учебе, вместо прежних 2,5 тысяч рублей ежемесячно будут получать пять тысяч рублей. Кроме того, с нового учебного года материальную поддержку смогут получать и юные таланты в области искусства и творчества.
Эта программа поддержки талантливой молодежи существует в Уфе уже 17 лет. Стипендия мэра служит важным стимулом для школьников, помогая им развивать свои способности и достигать новых высот.
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