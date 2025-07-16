Уфимским школьникам увеличат стипендии главы города

Теперь учащиеся, демонстрирующие выдающиеся успехи в учебе, вместо прежних 2,5 тысяч рублей ежемесячно будут получать пять тысяч рублей. Кроме того, с нового учебного года материальную поддержку смогут получать и юные таланты в области искусства и творчества.