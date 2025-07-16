В Самарской области осудили 38-летнего водителя лодки за смерть человека

Новокуйбышевский городской суд вынес приговор 38-летнему местному жителю, обвиняемому в нарушении правил эксплуатации водного транспорта, повлекшем смерть человека. Инцидент произошёл в июне 2024 года на реке Кривуша.
Как установило следствие, мужчина управлял моторной лодкой марки «Неман» без соответствующего удостоверения. Находясь в акватории реки, он совершил наезд на 35-летнего пловца, находившегося в воде. Очевидцами трагедии стали друзья погибшего. Мужчина скончался от полученных травм.
Суд признал виновного и назначил ему наказание в виде принудительных работ сроком на 1 год и 10 месяцев. Из его зарплаты будет удерживаться 10% в пользу государства. Наказание определено с учётом позиции государственного обвинителя Куйбышевской транспортной прокуратуры.
Ранее мы писали, что в Красноглинском районном суде Самары прошло очередное заседание по делу о производстве и продаже алкогольного напитка «Мистер Сидр», из-за которого в 2023 году погибли 50 человек и отравились 66.