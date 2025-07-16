В Самарской области осудили 38-летнего водителя лодки за смерть человека

Суд признал виновного и назначил ему наказание в виде принудительных работ сроком на 1 год и 10 месяцев. Из его зарплаты будет удерживаться 10% в пользу государства. Наказание определено с учётом позиции государственного обвинителя Куйбышевской транспортной прокуратуры.